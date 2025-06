Frankfurt Galaxy unterliegt Musketeers

Im dritten Spiel des späten Fensters nahmen es die Frankfurt Galaxy mit den Paris Musketeers auf. In der ersten Halbzeit spielten die Teams auf Augenhöhe, doch Paris zog im zweiten Abschnitt mit drei aufeinanderfolgenden Touchdowns davon. Die französische Franchise siegte schlussendlich mit 35:16.

Galaxy tat sich besonders beim Third Down schwer. Keines der elf Third Downs konnte in ein neues First Down umgemünzt werden. Quarterback Matthew McKay brachte 22 seiner 42 Pässe für 235 Yards und zwei Touchdowns an.

Bei Paris fand Jaylon Henderson mit 15 seiner 21 Pässe einen Abnehmer und sammelte 188 Yards und zwei Touchdowns, warf aber auch drei Interceptions. Als Läufer holte er weitere 93 Yards und einen Touchdown heraus.

Galaxy weist nun eine 3:3-Bilanz auf, Paris kommt auf drei Siege und zwei Niederlagen.