ELF: Ex-NFL-Profi Aaron Donkor findet neues Team

Die Vienna Vikings haben in der ELF eine namhafte Verpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Aaron Donkor unterschreibt für die laufende Spielzeit.

Die neue Saison der ELF ist angebrochen, zwei Spieltage sind bereits gespielt. Auch während der Saison basteln die Teams fleißig an ihren Kadern.

Die Vienna Vikings haben sich nun Verstärkung für die Defensive geangelt. Aaron Donkor läuft künftig für die Franchise aus Österreich auf.

Vergangene Saison spielte Donkor für Rhein Fire, mit denen er den Titelgewinn feiern konnte. Er steuerte achteinhalb Sacks und 14 Tackles for Loss bei. In den Playoffs gelangen ihm zwei weitere Sacks und drei Tackles for Loss.