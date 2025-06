ELF: Frankfurt Galaxy im Duell gegen Nordic Storm ohne Chance

Die Frankfurt Galaxy kassieren in der European League of Football eine deutliche Pleite gegen Nordic Storm. Was machen die Helvetic Mercenaries bei den Munich Ravens?

Unschöner Nachmittag für die Frankfurt Galaxy. In der European League of Football setzte es am fünften Spieltag eine 0:35-Pleite bei Nordic Storm aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Bereits zur Halbzeit hatten die Gastgeber mit 29:0 in Führung gelegen. Bei den Frankfurtern fühlten sich derweil unzählige Spieler unwohl, spekuliert wurde unter anderem über ein möglicherweise schlechtes Essen. Entsprechend indisponiert war auch die Performance - vor allem in Hälfte eins.