Stuttgart Surge steht als erster Teilnehmer des ELF Championship Game 2023 fest. In der Wiener Generali Arena ging es Schlag auf Schlag, am Ende setzten sich die Stuttgarter mit 40:33 gegen die Vienna Vikings durch.

Die Titelverteidiger aus Wien waren neben Rhein Fire das einzige ungeschlagene Team der Saison, verpassen nun aber nach der ersten Niederlage der Saison das Championship Game.

Am Sonntag steht das zweite Halbfinale zwischen Rhein Fire und Frankfurt Galaxy an (ab 14:00 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de). Das Endspiel findet am 24.9. um 15:30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt (Übertragung live und exklusiv auf ProSieben MAXX und ran.de).