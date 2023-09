Neumann war in der Region bereits bestens bekannt. Der US-Amerikaner hatte kurz zuvor als Head Coach der Schwäbisch Hall Unicorns den German Bowl 2022 gewonnen. Neumann scharte in Stuttgart vertraute Gesichter um sich herum. Ebenfalls aus Schwäbisch Hall kamen Johannes Brenner als Defensive Coordinator und Cody Pastorino als dessen Assistent.

Stuttgart Surge erobert die ELF: Die Gründe für den Erfolg

Dass Surge nun im Halbfinale auf dieses Top-Team trifft und somit zu den besten vier Mannschaften der Liga gehört, fühlt sich laut Neumann nicht wie eine Fabel an.

"Ich würde es nicht als Märchen bezeichnen. Wir haben das Talent, den Coaching Staff und die Organisation dazu. Es gab viele gute Punkte in den letzten 12 Monaten, aber wir haben einfach die richtigen Menschen hier bei uns, um Besonderes zu schaffen", wird er von "football-aktuell" zitiert.

Der Trainer gibt Einblicke in sein Mindset und verrät: "Ich sehe immer das große Bild vor mir! Ich bin in Gedanken im heute, morgen aber auch was in den nächsten Monaten kommt! Ich habe bereits eine Idee und ich möchte das Team einfach behalten. Meine Philosophie ist: 'Was Kontinuität hat, bringt Erfolg'."