ELF: Hamburg Sea Devils mit Playoff-Lebenszeichen gegen Cologne Centurions

Die Hamburg Sea Devils haben im Kampf um die Playoffs in der European League of Football ein Lebenszeichen gesendet. In Week 9 gelang den Norddeutschen ein ebenso umkämpfter wie wichtiger 18:14-Sieg gegen die Cologne Centurions.

In einer vor allem am Ende spannenden Partie gingen die Sea Devils im zweiten Viertel zunächst mit einem Field Goal in Führung, ehe die Gäste im dritten Viertel die Partie mit zwei Touchdowns drehten.

Rund zehn Minuten vor dem Ende des Spiels drehten die Hamburger aber auf, kamen durch einen Touchdown von Wide Receiver Benjamin Mau und eine anschließende Two-Point-Conversion bis auf drei Punkte heran. Nach dem folgenden erfolglosen Drive der Kölner sorgte Cornerback Curtis Slater durch einen Punt Return Touchdown über 47 Yards für die Führung.

Knapp drei Minuten vor dem Ende verloren die Hamburger durch einen Forced Fumble den Ball. Doch die Defense hielt den Sieg fest. Durch diesen stehen die Sea Devils nun bei einer ausgeglichenen 4:4-Bilanz. Die Centurions blicken auf zwei Siege und sechs Niederlagen.