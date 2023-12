ELF: Hamburg Sea Devils treten im Bremer Weserstadion an

Anzeige

Nächste große Bühne für die European League of Football! Die Hamburg Sea Devils treten in der Saison 2024 zu einem Heimspiel im Weserstadion in Bremen an.

Die European League of Football erobert eine weitere große Bühne!

Die Hamburg Sea Devils werden in der Saison 2024 im 42.100 Zuschauer fassenden Bremer Weserstadion antreten.

"Schon bei der Gründung der European League of Football zur Saison 2021 haben wir den Anspruch klar formuliert, unsere Spiele in die größten und schönsten Stadien bringen zu wollen. Mit dem Auftritt der Sea Devils in Bremen bieten wir den Football-Fans ein weiteres Highlight an", sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der ELF.

"Hamburg ist zwar das Tor zur Welt, aber das ist ja keine Einbahnstraße. Wir wollen unseren Sport und unsere Liga auch an Standorte bringen, die nicht das Glück haben, dass Spitzenteams auf hohem Niveau regelmäßig vor der Haustüre zu sehen sind. Ich freue mich sehr auf das Spiel der Sea Devils mit einer tollen Atmosphäre im Bremer Weserstadion", betont ELF-Commissioner Patrick Esume.