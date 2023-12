ELF-Spektakel: Hamburg Sea Devils kehren ins Volksparkstadion zurück

Anzeige

Die ELF kehrt auch 2024 zurück auf die große Bühne: Erneut wird es für die Hamburg Sea Devils ein Spektakel im Volksparkstadion geben.

Gute Nachrichten für die Hamburg Sea Devils: Die Franchise aus der European League of Football kehrt auch in der kommenden Saison für ein ELF-Heimspiel in das Stadion des Hamburger SV zurück. Das gab die Liga in einer Mitteilung bekannt. Demnach steigt die Partie im Volksparkstadion am 14. Juli 2024.

Bereits in der vergangenen Saison hatten die Sea Devils im HSV-Stadion gespielt. Die Partie gegen den späteren Meister Rhein Fire vor 32.500 Fans wurde zum größten Spiel in der Football-Geschichte Hamburgs. Nun konnten sich der Fußball-Zweitligist und die ELF-Franchise auf eine Fortsetzung der Kooperation einigen.

"Wir sind glücklich, ein weiteres Spiel der European League of Football in diesem herausragenden Rahmen austragen und den Football-Fans in Hamburg erneut ein absolutes Highlight anbieten zu können", erklärte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Und weiter: "Nach der Premiere im vergangenen Sommer waren alle Beteiligten absolut begeistert von der Atmosphäre im Volksparkstadion, da hat einfach alles gepasst. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir die Zusammenarbeit mit einem so starken Partner wie dem HSV fortsetzen können und freuen uns schon jetzt auf den 14. Juli, der zu einem Festtag des europäischen Footballs werden wird."

Commissioner Patrick Esume sagte: "Das sind tolle Nachrichten. Das Volksparkstadion bietet eine perfekte Bühne für die ELF. Unser Sport hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er groß genug ist für die größten Stadien. Ich denke, dass viele von den Fans wieder dabei sein werden, die das Spiel der Sea Devils gegen Rhein Fire im vergangenen Juni erlebt haben – und ich kann nur jedem Football-Fan empfehlen, sich diesen Höhepunkt der Saison 2024 nicht entgehen zu lassen."