Bei Rhein Fire gibt es mit Glen Toonga und Jadrian Clark zwei äußerst prominente Abgänge. Das Duo zieht es zur neuen ELF-Franchise nach Skandinavien.

Rhein Fire, zweimalige Meister der European League of Football (ELF), hat einen personellen Aderlass erlitten.

Die Franchise aus Düsseldorf verliert ihre beiden absoluten Top-Stars Glen Toonga und Jadrian Clark. Das Duo wechselt zur 2025 neu in der ELF an den Start gehenden Franchise Nordic Storm aus Kopenhagen/Malmö. Mit Toonga verliert Rhein Fire den amtierenden MVP der Saison 2024, mit Clark den MVP bei den Finalspielen 2023 und 2024.

"Ich kann mir vorstellen, dass viele meine Entscheidung infrage stellen werden und dass viele mich dafür hassen werden“, schrieb Toonga in den sozialen Medien zu seinem Abschied aus Düsseldorf, "aber ich möchte einfach danke sagen an jeden bei Rhein Fire und vor allem an die Fans. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin für die Zuneigung, die mir in meiner Zeit hier entgegengebracht wurde".