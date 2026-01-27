ELF: Kritisches Statement - Team sagt Teilnahme an der Saison 2026 vollständig ab

Nach Zweifeln an der ELF ziehen die Helvetic Mercenaries ihr Team endgültig zurück. Ein öffentliches Statement informiert über die "notwendige Entscheidung."

Das Chaos im europäischen Football wird immer größer. Erst vor einigen Tagen wurde das Ende der angedachten Kooperation zwischen der European League of Football (ELF) und der European Football Assosciation (EFA) bekannt.

Kurz darauf veröffentlichten die Helvetic Mercenaries eine Stellungnahme und forderten Planungssicherheit. Dies kann von der Liga wohl nicht erbracht werden. Das Team sieht sich dazu gezwungen, von einem Start in der ELF abzusehen.

In einem Statement kommunizieren die Mercenaries: "Aktuell fehlen zentrale Rahmenbedingungen wie Transparenz, Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Diese sind zwingend notwendig, um unseren Verpflichtungen gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere sportliche und operative Ausrichtung neu bewertet."