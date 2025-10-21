ELF: Liga reagiert auf Esume-Kritik und nennt EFA-Kündigungen "unwirksam"

Die Teams der EFA haben kürzlich erklärt, dass sie ihre Verträge mit der ELF gekündigt haben. Die Liga reagiert jetzt und klärt über die Rechtelage auf.

Der Streit zwischen der ELF und der European Football Alliance (EFA) geht in die nächste Runde.

Elf Teams um Champion Stuttgart Surge hatten kürzlich ihren Ausstieg aus der Liga nach dem Saisonfinale bekanntgegeben, die laufenden Vertragsverhältnisse wurden laut EFA "aus wichtigem Grund gekündigt" und massive Kritik an der Führung geäußert.

Diese Anschuldigungen hat die Liga nun zurückgewiesen. "Die ELF wurde 2020 mit der klaren Vision gegründet, American Football in Europa auf ein neues Niveau zu heben", heißt es in einem der "WELT" vorliegenden Statement.

Etwaige Differenzen in der Ausrichtung der Liga in einem Wachstumsprozess seien "nicht unüblich, rechtfertigen jedoch nicht die Auflösung etablierter Strukturen, die über Jahre erfolgreich aufgebaut wurden".

Weiterhin verwies die ELF in der Stellungnahme auf "bis zum 31.12.2025 wirksame Verträge", einige Teams seien sogar bis ins Jahr 2030 gebunden. An die Vertragslaufzeiten unmittelbar gebunden wären laut dem Bericht auch sublizensierte Markenrechte wie die Team-Namen. Die fristlosen Kündigungen der Verträge durch die EFA-Teams seien "nicht wirksam". Es fehle demnach sowohl an den genannten "wichtigen Gründen" als auch an den "formellen Voraussetzungen".

"Derzeit verstoßen alle Franchises, die sich der EFA angeschlossen haben, gegen die jeweils laufenden Franchiseverträge und teilweise gegen ihre Gesellschafterstellung. Der bereits entstandene und zukünftig durch das vertragswidrige Verhalten der sich der EFA angeschlossenen Franchises entstehende Schaden ist enorm. Die ELF wird alle vertraglichen und rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Interessen zu wahren und die Liga zu schützen", wird von der "WELT" weiter aus dem ELF-Statement zitiert.