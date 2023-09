ELF: MVP und weitere Auszeichnungen bei den Honors 2023

Anzeige

Vor dem Kracher-Finale am Sonntag (ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und im Stream auf ran.de) zwischen Rhein Fire und Stuttgart Surge stehen am Abend zuvor die ELF Honors an.

Aus Duisburg berichtet: Sebastian Kratzer

Vor Beginn der ELF Honors 2023 gab die ELF die 1st & 2nd Team All Stars von 2023 bekannt. Am Sonntag (ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und im Stream auf ran.de) steht das große Finale zwischen Rhein Fire und den Stuttgart Surge an.

Wenig überraschend dominieren hier die beiden Finalteilnehmer Surge und Rhein Fire.

Dank 17 gefangener Touchdowns konnte sich mit Markell Castle aber auch ein Spieler der vor Beginn der Saison neu gegründeten Munich Ravens im Team des Jahres verewigen.