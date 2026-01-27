Nur noch Hamburg und Köln übrig
ELF ohne Teams? Helvetic Mercenaries sagen Teilnahme an der Saison 2026 ab
- Aktualisiert: 30.01.2026
- 08:51 Uhr
- ran.de
Nach Zweifeln an der ELF ziehen die Helvetic Mercenaries ihr Team endgültig zurück. Ein öffentliches Statement informiert über die "notwendige Entscheidung."
Das Chaos im europäischen Football wird immer größer. Erst vor einigen Tagen wurde das Ende der angedachten Kooperation zwischen der European League of Football (ELF) und der European Football Assosciation (EFA) bekannt.
Kurz darauf veröffentlichten die Helvetic Mercenaries eine Stellungnahme und forderten Planungssicherheit. Dies kann von der Liga wohl nicht erbracht werden. Das Team sieht sich dazu gezwungen, von einem Start in der ELF abzusehen.
In einem Statement kommunizieren die Mercenaries: "Aktuell fehlen zentrale Rahmenbedingungen wie Transparenz, Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Diese sind zwingend notwendig, um unseren Verpflichtungen gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere sportliche und operative Ausrichtung neu bewertet."
ELF: Keine verantwortungsvolle Umsetzung der Rahmenbedingungen möglich
"Nach intensiver Prüfung steht fest: Eine Teilnahme an der European League of Football 2026 ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich", heißt es weiter
Obwohl die Vorbereitung in weniger als acht Wochen beginnen soll, gibt es keinen verbindlichen Spielplan. Daher sei es nicht möglich, "unter diesen Umständen professionell zu arbeiten. Themen wie Arbeitsverträge, Visa, Planungssicherheit für Spieler, Staff und Partner lassen sich so nicht verantwortungsvoll umsetzen."
Trotz dieses drastischen Schrittes bleibt die Organisation bestehen und arbeite an einer besseren Zukunft: "Auch 2026 werden wir ein Team stellen und attraktiven Football bieten. Bereits seit mehreren Wochen arbeiten wir an alternativen, tragfähigen Modellen, um dem Schweizer Football und insbesondere dem Nachwuchs eine verlässliche Perspektive zu geben."
European League of Football: Weitere Teams springen ab
Damit steht die ELF nun offiziell wenige Monate vor geplantem Saisonstart fast ohne Team da. Nur noch die Hamburg Sea Devils, die Cologne Centurions und die Munich Ravens sind Teil der Liga.
Durch die Abspaltung der AFLE und die gekündigte Vereinbarung mit der EFA haben sich die meisten Teams, mit denen die ELF geplant hatte, mittlerweile zurückgezogen.
Fans der Mercenaries können bereits gekaufte Tickets für die ELF zurückerstatten. Das Team werde weitere Schritte zeitnah kommunizieren.