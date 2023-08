ELF: Ungeschlagene Rhein Fire überrollen Helvetic Guards

Insbesondere im Laufspiel zeigte sich ein eklatanter Klassenunterschied zwischen den beiden Teams. Während die Gäste konstant den Ball über den Boden trugen und insgesamt 177 Rushing Yards verbuchten, kam das Running Game der Guards nie in Fahrt. Die Schweizer beendeten das Spiel mit lediglich 18 Rushing Yards.

Die Perfect Season ist für die Rhein Fire in Griffweite: Mit einem dominanten 43:17-Sieg gegen die Helvetic Guards bleiben die Düsseldorfer auch nach dem elften Spiel der Saison ungeschlagen.

Keine Überraschung in Zürich: Rhein Fire gelingt ein weiterer Routinesieg und bleibt weiterhin ungeschlagen. Die Helvetic Guards geben zwar im letzten Viertel Lebenszeichen von sich, bleiben aber trotzdem chancenlos.

Doch als "Man of the Match" wurde Fire-Offensive-Guard Yasir Raji ernannt, der nicht nur als Run- und Passblocker brillierte, sondern auch mit einem Trickspielzug einen Rushing Touchdown erzielte.

Rhein Fire hat nächste Woche im Spitzenduell gegen die Frankfurt Galaxy (3. September, 16:25 Uhr, live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) die Chance, mit einem Sieg die erste "Perfect Season" in der Geschichte der ELF hinzulegen. Die Helvetic Guards treffen in ihrem letzten Spiel der Saison in Stuttgart auf die Surge.