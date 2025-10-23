ELF: Rhein Fire muss Namen ändern - was dahintersteckt

Rhein Fire muss sich wegen einer Rechtsproblematik umbenennen. Die Football-Franchise will die ELF verlassen.

Die erfolgreiche Football-Franchise Rhein Fire steht vor einem Neuanfang. Durch den Wechsel in eine neue europäische Liga muss das Team ab 2026 einen neuen Namen annehmen.

Der Grund: Die Rechte am Namen "Rhein Fire" liegen weiterhin bei der ELF, aus der das Team gemeinsam mit anderen Franchises zum Jahresende austritt. Ab dem 1. Januar 2026 darf die Bezeichnung daher nicht mehr verwendet werden.

"Ein Name ist das eine. Die Menschen sind am Ende der entscheidende Faktor", erklärte Geschäftsführer Daniel Thywissen.

Die "Werte der Organisation - Kultur, Energie und Leidenschaft" - sollen trotz der Umbenennung erhalten bleiben.

Diese Grundprinzipien seien bereits 2021 bei der Gründung festgelegt worden und bildeten weiterhin das "Fundament" des Teams.