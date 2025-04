Die ELF steht kurz vor Beginn ihrer fünften Saison. Ein Highlight steht dabei direkt zu Beginn an: Dann wird das Bremer Weserstadion zum Schauplatz des Spektakels.

Die fünfte Saison der European League of Football steht in den Startlöchern. Nun gaben die Hamburg Sea Devils bekannt, ihr erstes Heimspiel im Bremer Weserstadion auszutragen. Am 31. Mai trifft man dort auf Stuttgart Surge.

Kein Novum: In der vergangenen Runde lief das Team aus Hamburg bereits in dem Stadion auf. Die Atmosphäre war damals beeindruckend. Sea Devils-Kapitän Levi Kruse schwärmt: "Die Stimmung im Weserstadion mit über 13.000 Fans im letzten Jahr war ein Highlight – dieses Jahr wollen wir noch einen draufsetzen."