Neumann war in der Region bereits bestens bekannt. Der US-Amerikaner hatte kurz zuvor als Head Coach der Schwäbisch Hall Unicorns den German Bowl 2022 gewonnen. Neumann scharte in Stuttgart vertraute Gesichter um sich herum. Ebenfalls aus Schwäbisch Hall kamen Johannes Brenner als Defensive Coordinator und Cody Pastorino als dessen Assistent.

Gemeinsam fabrizierten sie ein Offensiv-Feuerwerk, welches im Verlaufe der Saison immer stärker wurde. In den vergangenen sechs Spielen fabrizierten sie jeweils mindestens 30 Punkte. Neumann sagte nach dem Triumph gegen die Wroclaw Panthers am Wild Card Weekend: "Wir haben heute ein tolles Spiel gezeigt und viel gut gemacht. Allerdings hatten wir heute viele Strafen gegen uns die es uns manchmal schwer gemacht haben."

Der Trainer gibt Einblicke in sein Mindset und verrät: "Ich sehe immer das große Bild vor mir! Ich bin in Gedanken im heute, morgen aber auch was in den nächsten Monaten kommt! Ich habe bereits eine Idee und ich möchte das Team einfach behalten. Meine Philosophie ist: 'Was Kontinuität hat, bringt Erfolg'."

Johnson freut sich aufs Finale: "Etwas noch nie Dagewesenes"

Auch Miteigentümer Jakob Johnson, seines Zeichens Fullback bei den Las Vegas Raiders, war voller Begeisterung. "Shoutout an Coach Neumann und das ganze Team! From Zero to Hero, das ist einfach eine unglaubliche Leistung", so der gebürtige Stuttgarter im Podcast "What Happens in Vegas" mit ran-Gesicht "Icke" Dommisch.

"Die ersten Jahre waren so unglaublich tough", erinnert sich Johnson, der die ganze Region als Profiteur sieht. "Das ist so groß für den Süden, das ist so groß für Football in Stuttgart."

Für das Finale gegen Rhein Fire erwartet der Raiders-Profi eine neue Dimension. "Dieses Championship Game wird etwas nie Dagewesenes in Deutschland und Europa sein, was Home Grown Player betrifft. Das Spiel ist ausverkauft" freut sich der Fullback. "Selbst für uns als Besitzer war es schwer, so eine VIP-Box zu kriegen", schmunzelt Johnson.

Der Rahmen steht also, das Drehbuch ist geschrieben. Womöglich für die größte Cinderella-Story im deutschen Football.