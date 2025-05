Anzeige

Taulia bezeichnet Tua als sein Vorbild. "Ich bewundere ihn und lerne viel von ihm, sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb", sagt er. Bevor er nach Deutschland wechselte, hatte er sich mit seinem Bruder besprochen: "Er unterstützt mich und sagt, ich soll einfach Spaß haben und weiter Football spielen."

Taulia war in Alabama Backup von Tua Die Karriere von Taulia begann zunächst ähnlich wie die von Tua. Im Jahre 2019 schloss er sich der Alabama Crimson Tide im College-Football an. Sein Bruder war der gefeierte Superstar und Starting-Quarterback, Taulia fungierte als Backup. Sein Bruder zog es 2020 als Nummer-5-Pick in die NFL zu den Miami Dolphins. Taulia wechselte das College, um bei den Maryland Terrapins mehr Spielpraxis zu bekommen. Tatsächlich entwickelte sich der junge Tagovailoa zu einem renommierten College-Quarterback, zweimal wurde er in das Second-team All-Big Ten gewählt. Dennoch gab es unter den NFL-Scouts große Skepsis, ob er in der besten Football-Liga der Welt bestehen könnte. Neben der geringen Körpergröße wurden seine mangelnde Physis und Wurfkraft bemängelt. Auch das Verhältnis von Touchdown-Pässen (77) zu Interceptions (37) war ein Kritikpunkt.

Im Minicamp der Seahawks und Cardinals gewesen Beim NFL Draft 2024 wurde Taulia nicht ausgewählt. Also versuchte er, als ungedrafteter Free Agent eine Chance zu bekommen. Zwar konnte er sich weder bei den Seattle Seahawks noch bei den Arizona Cardinals empfehlen. Trotzdem spricht er gut über diese Zeit. ELF live: Die European League of Football auf ProSieben MAXX im Free-TV, im kostenfreien Joyn-Livestream und auf ran.de Bei den Seahawks absolvierte er "ein zweitägiges Minicamp. Ich wurde vom Trainerstab der Seattle Seahawks trainiert, das war ein Segen. Und nach diesem Minicamp ging es zum Minicamp der Arizona Cardinals, das war ein weiterer Segen. Ich durfte beide Bundesstaaten bereisen und an NFL-Trainingscamps teilnehmen."

Im Juni 2024 wechselte Tagovailoa zu den Hamilton Tiger-Cats in die Canadian Football League (CFL). Dort allerdings wurde er kaum eingesetzt und hatte über die komplette Saison lediglich einen Passversuch von sechs Yards. Immerhin: Dieser Wurf kam an. Als das Trainingscamp zur neuen Saison am 11. Mai begann, wurde Tagovailoa entlassen. "Das war ein wichtiger Schritt für mich", sagt er dennoch über seine Zeit in Kanada. "Es war ein Segen für mich, aufgenommen zu werden, nachdem ich nicht gedraftet worden war. Allein die Teilnahme an der CFL ist eine großartige Erfahrung. Ich habe zwar nicht viel auf dem Feld gestanden, aber ich konnte dort von großartigen Quarterbacks und großartigen Trainern lernen", sagt er. "Es tat weh, entlassen zu werden - wie bei jedem Job. Das ist hart. Aber ich bin dankbar, hier in Deutschland in Hamburg zu sein." Die Sea Devils benötigten einen neuen Quarterback, weil Passgeber Micah Leon auf unbestimmte Zeit ausfällt. Dienstag absolvierte Tagovailoa sein erstes Training in Hamburg. Das spielerische Niveau empfand er als sehr gut.

Taulia Tagovailoa ist der neue Quarterback der Hamburg Sea Devils © Sea Devils

"Alle denken, in den USA sind alle sehr schnell und sehr stark. Aber auch hier in Europa gibt es viele Talente", sagt er. "Natürlich gibt es in der NFL Unterschiedsspieler wie einen Tyreek Hill. Aber trotzdem gibt es auch hier gute Spieler." Tagovailoa dürfte bereits am Wochenende als Starting-Quarterback fungieren, wenn die Sea Devils im Bremer Weserstadion auf Stuttgart Surge (Samstag, ab 17:50 Uhr, live auf Joyn, ran.de und in der ran-App) treffen.

