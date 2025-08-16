Die Playoffs in der ELF stehen vor der Tür! Am letzten Spieltag der regulären Saison werden die letzten Entscheidungen rund um die Postseason ausgespielt. ran hat die Ergebnisse des 14. Spieltags im Überblick.

Mit einem Sieg gegen die Fehervar Enthroners schielen die Stuttgart Surge nun auf den Top-Seed in der Wild Card Round. ran gibt einen Überblick über den letzten Spieltag.

Stuttgart Surge vs. Fehervar Enthroners 47:20

Mit einem klaren 47:20-Sieg haben die Stuttgart Surge einen wichtigen Schritt in Richtung des Top-Seed in der Wild Card Round gemacht.

Das Ticket für die Playoffs hatte die deutsche Franchise bereits in der Tasche, durch den Sieg wahren sie nun die Chance auf den #3 Seed.

Surge muss nun hoffen, dass Nordic Storm gegen Rhein Fire verliert. Dann würde Stuttgart den #3 Seed erhalten. Bei einem Nordic-Sieg erhält Surge den #4 Seed.