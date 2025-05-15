ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de
ELF heute live: European League of Football im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 16.08.2025
- 10:48 Uhr
- ran.de
Die ELF-Saison 2025 ist in der heißen Phase! Wer kann Rhein Fire vom Thron stoßen oder schafft die Mannschaft den "Threepeat"? Alle Informationen zur neuen Spielzeit im Überblick.
Nach dem Erfolg der vergangenen Spielzeiten verspricht auch die neue Saison der European League of Football wieder Spannung, Action und Football auf Topniveau – und das quer durch Europa.
Mit 17 Mannschaften aus ganz Europa ist die ELF so international wie nie zuvor. Neben etablierten Namen wie Rhein Fire und den Vienna Vikings mischt mit Nordic Storm auch eine neue Franchise mit.
Wer schafft es in die Endrunde, wer enttäuscht – und wer wird zum neuen Star der Liga?
ran liefert euch alle Infos zur neuen Saison, den Teams und der Übertragung im Free-TV und Livestream.
Das Wichtigste in Kürze
Externer Inhalt
ELF: Die TV-Übertragungen der aktuellen Woche
- Samstag, 16. August, 17:50 Uhr: Paris Musketeers at Vienna Vikings - live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
- Sonntag, 17. August, 12:45 Uhr: Madrid Bravos at Frankfurt Galaxy - live auf Joyn, ProSieben MAXX, ran.de und in der ran-App
- Sonntag, 17. August, 16:15 Uhr: Nordic Storm at Rhein Fire - live auf Joyn, ProSieben MAXX, ran.de und in der ran-App
ELF 2025: Wann beginnt die neue Saison?
Die neue Saison der European League of Football beginnt am 17. Mai 2025.
ELF: Wann endet die Saison 2025?
Das Finale der ELF-Spielzeit 2025 findet am 7. September 2025 in Stuttgart statt.
ELF: Wird die Saison im Free-TV übertragen?
Ja. Jeden Sonntag werden zwei ausgewählte Partien des Spieltags auf ProSieben Maxx im Free-TV übertragen.
ELF 2025: Welche Partien werden im Livestream gezeigt?
Pro Spieltag werden drei Duelle kostenlos im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App zu sehen sein. Eines am Samstag, zwei weitere am Sonntag.
Sämtliche ELF-Spiele dieser Saison kannst du dir über Joyn+ anschauen.
ELF 2025: Welche Teams nehmen an der Saison teil?
North Division:
- Berlin Thunder
- Hamburg Sea Devils
- Nordic Storm
- Rhein Fire
East Division:
- Fehérvár Enthroners
- Panthers Wroclaw
- Prague Lions
- Vienna Vikings
South Division:
- Helvetic Mercenaries
- Madrid Bravos
- Munich Ravens
- Raiders Tirol
West Division:
- Cologne Centurions
- Frankfurt Galaxy
- Paris Musketeers
- Stuttgart Surge