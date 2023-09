Der Hintergrund: Die Sea Devils möchten möglichst jedes Spiel in einem großen Stadion austragen – im Idealfall im Hamburger Volksparkstadion. Als sie dort am 11. Juni Rhein Fire empfingen, kamen 32.500 Zuschauer in die Arena.

Bremer Weserstadion oder Lübecker Lohmühle als Ausweichoptionen

Die Sea Devils suchen daher nach Alternativen. Laut Paatz sei es "realistisch", dass einige Heimspiele in der Saison 2024 außerhalb von Hamburg ausgetragen werden. "Es ist möglich, dass wir beispielsweise 2024 im Bremer Weserstadion oder an der Lübecker Lohmühle spielen. Und wir halten es durchaus für interessant, unsere Fanbasis auf ganz Norddeutschland auszuweiten", sagt er.

Eine Rückkehr in die bisherige Heimstätte sei eher keine Option: "Es ist bekannt, dass wir das Stadion Hoheluft nicht als optimal bewerten. Die Zuschauerzahlen dort sind in dieser Saison rückläufig, was weniger am sportlichen Misserfolg liegt als daran, dass die Fans dort dem Wetter schutzlos ausgesetzt sind und wir auch strenge Lärmschutzregeln befolgen müssen."