ELF-Playoff-Picture: Diese Teams wären zurzeit qualifiziert

Seed 3 (der dritte Conference-Champion) und die drei nächstbesten Teams (Seed 4, 5 und 6, ebenfalls nach Anzahl der Siege) werden am Wildcard-Weekend die anderen beiden Halbfinalisten ermitteln.

Die beiden Conference Champions mit den meisten Siegen (Seed 1 und 2) werden am neu eingeführten Wildcard-Weekend spielfrei haben und direkt in die Halbfinals einziehen.

In der Saison 2023 gibt es mehr Teams und Spiele - statt bisher vier werden nun sechs Teams in der Postseason um die ELF-Trophäe kämpfen.

Vier Teams haben sich bereits vor dem letzten Spieltag einen Platz in den Playoffs gesichert. An welcher Stelle sie gesetzt sein werden, steht jedoch noch aus.

Der 13. Spieltag ist durch - es bleibt also lediglich eine Partie für die übrigen Contender, sich für die Playoffs der ELF zu qualifizieren.

Showdown in der ELF! Am letzten Spieltag spitzt sich das Playoff-Rennen zu. Vier Teams sind schon sicher dabei. ran wirft einen Blick auf die Konstellation.

Nichtsdestotrotz sind beide Teams aufgrund der hohen Anzahl an Siegen bereits für die Playoffs qualifiziert.

Rhein Fire führt mit elf Siegen die Conference an. Dahinter lauert Frankfurt Galaxy mit zehn Wins. Ausgerechnet am letzten Spieltag kommt es dann zum direkten Duell um den Conference-Sieg.

Auch in der Western Conference ist es deutlich - doch entschieden ist noch nichts.

In der Eastern Conference zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier haben die Vienna Vikings mit elf Siegen bereits für die Vorentscheidung gesorgt. Berlin Thunder und die Panthers Wroclaw haben mit jeweils sieben Siegen keine Chance mehr auf den Conference-Sieg.

Die Stuttgart Surge stehen bereits vor dem letzten Spieltag als Sieger der Central Conference fest. Auch wenn Stuttgart in Week 14 nicht punktet, kommen die Raiders Tirol nicht mehr an die - aktuell - neun Siege der Surge ran.

Heißt im Umkehrschluss: Vier Teams kämpfen am letzten Spieltag noch um die verbliebenen zwei Playoff-Plätze.

ELF: Die Stat Leader nach Week 13 Die European League of Football (live auf ProSieben Maxx und ran.de) hat mittlerweile 13 Spieltage der Saison 2023 hinter sich gebracht. Mehr und mehr kristallisiert sich heraus, wer die Top-Spieler sind. ran nennt die aktuellen Stat-Leader der ELF. (Stand: 28. August 2023)

ELF-Playoff-Picture: Der aktuelle Stand

Allerdings benötigen vor allem die Ravens neben einem eigenen - sehr hohen - Sieg gegen die Barcelona Dragons reichlich Schützenhilfe anderer Teams. Ein Playoff-Einzug ist nahezu ausgeschlossen, München hat nur noch theoretische Chancen.

Sollte es zu einem gleichen Record nach zwölf Spielen kommen, entscheidet die Punktedifferenz in einem Dreier- oder Vierervergleich mit den Raiders Tirol, Berlin Thunder und Panthers Wroclaw.

Auch die Innsbrucker sind nach der Niederlage gegen Stuttgart auf die Ergebnisse anderer angewiesen - und im besten Fall auf einen eigenen Sieg gegen die Milano Seamen am Samstag ab 18:55 Uhr im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App.

Derzeit qualifizieren sich Breslau und Berlin. Die Thunder können den Einzug in die Playoffs mit einem Sieg gegen die Hamburg Sea Devils am Sonntag ab 12:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App perfekt machen.

So würde das Playoff-Picture nach Week 13 aussehen:

Wildcard-Wochenende:

#3 Stuttgart Surge (Heim) vs. #6 Panthers Wroclaw

#4 Frankfurt Galaxy (Heim) vs. #5 Berlin Thunder

Bye-Week am Wildcard-Wochenende:

#1 Rhein Fire Düsseldorf (Heim) vs. #4/5/6 (das nach der Regular Season schlechtere verbliebene Team)

#2 Vienna Vikings (Heim) vs. #3/4/5 (das nach der Regular Season bessere verbliebene Team)

Berechnet nach dem direkten Vergleich. Wenn nicht möglich, entscheidet die Gesamtpunktedifferenz.

Ohne Playoff-Chancen

Helvetic Guards

Barcelona Dragons

Milano Seamen

Fehervar Enthroners

Prague Lions

Paris Musketeers

Cologne Centurions

Hamburg Sea Devils

Leipzig Kings (zurückgezogen)