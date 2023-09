Munich Ravens: Dominik Ondra wird zum IPP-Programm der NFL eingeladen

Der O-Liner, der in der abgelaufenen ELF-Saison sehr gute Leistungen zeigte, kann sich damit in dieser Woche in London den Scouts der NFL-Franchises zeigen.

Dass man sich über das IPP-Programm einen Platz in der NFL sichern kann, bewies vor einigen Jahren Jakob Johnson. Der Fullback arbeitete sich 2019 bis in den aktiven Kader der New England Patriots und unterschrieb nach drei Jahren in Massachusetts einen Vertrag bei den Las Vegas Raiders.