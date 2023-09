ELF-Playoffs: Frankfurt Galaxy nach Spielabbruch im Halbfinale

OLB Melvin Ingram (letztes Team: Miami Dolphins)

Mit seinen 34 Jahren gehört Melvin Ingram keineswegs zu den jungen Wilden in der NFL, lieferte aber auch in der vergangenen Saison solide Statistiken ab und kam in der Regular Season in jedem Spiel der Dolphins zum Einsatz. Noch aber sucht der Pass Rusher das richtige Team für die nächste Spielzeit, nachdem ein Deal mit den Cleveland Browns scheiterte. © Getty Images