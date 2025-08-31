ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de
ELF: Bereits 30.000 Tickets für das Championship Game in Stuttgart verkauft
- Aktualisiert: 31.08.2025
- 21:39 Uhr
- ran.de
Genau eine Woche vor dem ELF Championship Game zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings in der MHP Arena in Stuttgart wurden bereits 30.000 Tickets abgesetzt.
Das Finale der Saison 2025 in der European League of Football (ELF) steht unmittelbar bevor.
Am 7. September kommt es in der MHP Arena in Stuttgart zum Championship Game zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings um den Titel in der ELF-Saison 2025 (ab 14:30 Uhr live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App).
Im Vorverkauf wurden mittlerweile bereits 30.000 Tickets für das Championship Game zwischen Surge und Vikings verkauft.
Das Wichtigste zur ELF in Kürze
"Gratulation an die Vienna Vikings und Stuttgart Surge. Die Halbfinalspiele waren der perfekte Vorgeschmack auf das Championship Game. Die besten Teams des Kontinents kämpfen um die Krone. In Stuttgart erwartet die Fans sportlich ein absolutes Highlight und dazu ein großartiges Rahmenprogramm. Wir feiern Europas Football“, wird Geschäftsführer Zeljko Karajica in der Pressemitteilung der ELF zitiert.
Vienna Vikings mit historischem Finaleinzug
Die Vienna Vikings haben es nun schon zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal in der ELF-Geschichte ins Championship Game geschafft - so oft, wie keine andere Franchise.
ELF-Highlights: "Finale dahoam" ist fix! Surge bezwingen Ravens
"Ich habe der Mannschaft gleich nach dem Spiel gesagt, dass wir noch nicht fertig sind. Wir werden die Woche nutzen, um uns physisch und mental auf das Championship Game vorzubereiten. Wir haben eine tolle Saison gespielt, aber die größte Herausforderung steht noch bevor", sagte Vikings-Coach Chris Calaycay unmittelbar nach dem Finaleinzug der Wiener. Die Vikings schlugen im Halbfinale Nordic Storm mit 28:20.
Stuttgart Surge zog am Sonntagnachmittag nach, besiegte im zweiten Halbfinale die Munich Ravens mit 27:13 und spielt nun das Championship Game in der Heimat.
Head Coach Jordan Neuman zeigte sich zufrieden: "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben das Spiel kontrolliert und es geschafft, die Münchner Offensive und vor allem ihren Quarterback in Schach zu halten. Jetzt gilt es, unseren Traum zu erfüllen und vor heimischer Kulisse das Finale zu gewinnen und die Trophäe in die Luft zu halten. Wir wissen, wie viel Arbeit vor uns liegt – und wir fangen sofort damit an."