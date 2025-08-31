Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur ELF in Kürze Spielplan

Teams

Anzeige

"Gratulation an die Vienna Vikings und Stuttgart Surge. Die Halbfinalspiele waren der perfekte Vorgeschmack auf das Championship Game. Die besten Teams des Kontinents kämpfen um die Krone. In Stuttgart erwartet die Fans sportlich ein absolutes Highlight und dazu ein großartiges Rahmenprogramm. Wir feiern Europas Football“, wird Geschäftsführer Zeljko Karajica in der Pressemitteilung der ELF zitiert.

Anzeige

Vienna Vikings mit historischem Finaleinzug Die Vienna Vikings haben es nun schon zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal in der ELF-Geschichte ins Championship Game geschafft - so oft, wie keine andere Franchise.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

ELF-Highlights: "Finale dahoam" ist fix! Surge bezwingen Ravens