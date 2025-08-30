Anzeige
ELF - Vikings-Coach Chris Calaycay nach dem Finaleinzug: "Wir sind noch nicht fertig"

  • Veröffentlicht: 30.08.2025
  • 23:44 Uhr
  • ran.de

Die Vienna Vikings haben sich am Samstag durch einen 28:20-Sieg über die Nordic Storm für das ELF-Finale qualifiziert. Headcoach Chris Calaycay ist das aber noch lange nicht genug.

Am 7. September 2025 findet in der MHP Arena in Stuttgart das ELF Championship Game 2025 statt.

Nun steht mit den Vienna Vikings der erste Finalteilnehmer für diese Partie fest. Die Franchise aus der österreichischen Hauptstadt Wien konnte sich am Samstag durch einen 28:20-Sieg über die Nordic Storm für das Endspiel um den ELF-Titel 2025 qualifizieren.

HIER KOSTENLOS STREAMEN: ELF-Halbfinale - Surge at Ravens

So. ab 14:30 Uhr im Joyn-Stream

Vienna Vikings stellen ELF-Rekord auf

Für die Vikings ist es bereits die dritte Finalteilnahme in der ELF-Geschichte, damit schrieb die Franchise Liga-Geschichte. Headcoach Chris Calaycay ist die Qualifikation für das ELF Championship Game 2025 aber noch längst nicht genug.

"Wir stehen jetzt im Finale, aber ich habe der Mannschaft gleich nach dem Spiel gesagt: Wir sind noch nicht fertig. Am Montag beginnen wir mit der Vorbereitung", sagte Calaycay auf ProSieben. 

Auch Vikings-Quarterback Ben Holmes richtete unmittelbar nach dem Spielende den Blick in Richtung Championship Game in Stuttgart. "Wir sind noch nicht fertig. Natürlich bin ich zufrieden, aber ich will mehr. Wir hatten zwei Three-and-Outs in Folge, und das darf nicht passieren, wenn wir gewinnen wollen. Aber wir werden daran arbeite", sagte er.

ELF: Näher geht nicht! Clark unterbricht Aufwärmen für Interview

Der Gegner der Vikings um den ELF-Titel 2025 wird im zweiten Halbfinale zwischen Stuttgart Surge und den Munich Ravens ermittelt (live Sonntag, 31. August, ab 14:30 Uhr live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App).

