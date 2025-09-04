Am Sonntag, 7. September 2025, wird der neue Meister der ELF ermittelt. Dann steht das Championship Game zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings auf dem Programm. Für Surge ist es quasi ein Heimspiel, den die Partie um den ELF-Titel findet in der MHPArena in Stuttgart statt.

Am Sonntag gibt es das große Finale der European League of Football (ELF) mit dem Championship Game zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings. Hier läuft das Duell der beiden Teams im Free-TV, Livestream und Ticker.

Doch auch die Vikings kommen mit viel Selbstvertrauen an den Neckar, haben als erste ELF-Franchise überhaupt zum dritten Mal seit Bestehen der Liga den Einzug ins Championship Game geschafft.

"Ich habe der Mannschaft gleich nach dem Spiel gesagt, dass wir noch nicht fertig sind. Wir werden die Woche nutzen, um uns physisch und mental auf das Championship Game vorzubereiten. Wir haben eine tolle Saison gespielt, aber die größte Herausforderung steht noch bevor", sagte Vikings-Coach Chris Calaycay nach dem Finaleinzug der Wiener.