Die neue Football-Liga ist komplett, der offizielle Spielplan der AFLE soll bald folgen. Auch für das nächste Jahr wird bereits ein weiteres Team angekündigt.

In diesem Sommer wird mit der AFLE (American Football League Europe) eine neue europäische Football-Liga an den Start gehen.

Mit Rhein Fire, den Vienna Vikings, Berlin Thunder, den Wroclaw Panthers, den Alpine Rams, den Paris Lights und den kürzlich verkündeten Firenze Red Lions standen bereits sieben Teams für die Premieren-Saison fest.

Am Montag hat die AFLE nun die letzte Mannschaft verkündet, die die neue Liga komplettiert: Ein noch namenloses Football-Team aus London wird um die erste AFLE-Meisterschaft kämpfen.

Außerdem gab die neue Football-Liga bekannt, dass im kommenden Jahr auch ein Team aus Monaco antreten wird. Schon bald soll die Veröffentlichung des offiziellen Spielplans folgen.