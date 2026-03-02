- Anzeige -
American Football

AFLE: Neue Football-Liga bestätigt finales Line-Up - mit Team aus London

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 20:48 Uhr
  • ran

Die neue Football-Liga ist komplett, der offizielle Spielplan der AFLE soll bald folgen. Auch für das nächste Jahr wird bereits ein weiteres Team angekündigt.

In diesem Sommer wird mit der AFLE (American Football League Europe) eine neue europäische Football-Liga an den Start gehen.

Mit Rhein Fire, den Vienna Vikings, Berlin Thunder, den Wroclaw Panthers, den Alpine Rams, den Paris Lights und den kürzlich verkündeten Firenze Red Lions standen bereits sieben Teams für die Premieren-Saison fest.

Am Montag hat die AFLE nun die letzte Mannschaft verkündet, die die neue Liga komplettiert: Ein noch namenloses Football-Team aus London wird um die erste AFLE-Meisterschaft kämpfen.

Außerdem gab die neue Football-Liga bekannt, dass im kommenden Jahr auch ein Team aus Monaco antreten wird. Schon bald soll die Veröffentlichung des offiziellen Spielplans folgen.

Neben der AFLE startet auch die EFA

Neben der AFLE wird im Sommer auch die EFA (European Football Alliance) an den Start gehen, in der mit den Munich Ravens und Frankfurt Galaxy zwei deutsche Teams antreten.

Zuletzt wurde darüber spekuliert, ob es zu einer Kooperation der beiden Ligen kommen könnte - was die Führung der AFLE kürzlich im Interview mit ran aber dementierte: "Für die Saison 2026 ist die sportliche Planung abgeschlossen. Das finale Line-up unserer Liga steht fest, und Teams der EFA sind kein Bestandteil dieses Teilnehmerfeldes."

