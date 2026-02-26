- Anzeige -
- Anzeige -
NFL vor der free agency

NFL: Carolina Panthers bekommen mehrere Trade-Anfragen für Quarterback

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 16:02 Uhr
  • ran.de

Die Carolina Panthers haben offenbar einen begehrten Quarterback in ihren Reihen. Die Franchise soll gleich mehrere Trade-Anfragen erhalten haben. Doch die Rede ist nicht von Starter Bryce Young.

Er ist es. Ihn wollen sie. Der aktuell meistgefragte NFL-Quarterback auf dem Markt steht (noch) bei den Carolina Panthers unter Vertrag.

Erfahren, groß und … rothaarig?

Denn die Trade-Anfragen drehen sich tatsächlich um Andy Dalton, Backup-Quarterback der Panthers.

Der erhielt erst kürzlich von General Manager Dan Morgan die Ansage, dass er sich um den Nummer-zwei-Platz hinter Bryce Young ein Duell mit einem weiteren Quarterback liefern müsse.

- Anzeige -
- Anzeige -

Andy Dalton bekommt Konkurrenz

Dabei soll es sich entweder um einen jungen Spieler aus dem Draft oder einen Quarterback handeln, den die Franchise in der Free Agency verpflichten möchte. "Nicht nur Andy, sondern allen Spielern gegenüber versuche ich, ehrlich und transparent mit unseren Plänen umzugehen. Bei Andy ist das nicht anders", sagte Morgan zur Situation.

Wie NFL-Insider Adam Schefter nun verriet, sollen sich mehrere Teams nach Dalton erkundigt haben. Laut "The Athletic" und "PanthersWire" gelten vor allem die Minnesota Vikings und die New York Jets als sinnvolle Abnehmer im Falle eines Dalton-Trades.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL - Amon-Ra St. Brown schwärmt von München-Spiel: "Ein Traum wird wahr"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Dalton zurück zu seinen Wurzeln?

Aber auch die Las Vegas Raiders und die Cincinnati Bengals werden genannt. Bei den Bengals startete Daltons Karriere 2011. Die Franchise wählte den mittlerweile 38-Jährigen in der zweiten Runde des NFL-Drafts an Position 35 aus.

Sollten die Panthers einen Trade für Dalton einfädeln können, würden sie knapp 2,2 Millionen US-Dollar an Cap Space freiräumen – mit einer Dead-Money-Summe von 3,7 Millionen US-Dollar.

Auch interessant: Tennessee Titans entlassen gleich zwei Starter – mit Abstand größter Cap Space

Mehr News und Videos

NFL Combine: Maximales Kult-Potenzial! Experten begeistert

  • Video
  • 02:57 Min
  • Ab 0

NFL Combine: Favoriten für den Draft - "GMFB" macht den Check

  • Video
  • 08:54 Min
  • Ab 0
imago images 1073387260
News

Tight End schreibt Combine-Geschichte

  • 02.03.2026
  • 16:03 Uhr
imago images 1070682589
News

Nach überraschendem Rücktritt: Neuer Coach für die Packers fix

  • 02.03.2026
  • 16:02 Uhr
November 16, 2025, Nashville, Tennessee, USA: Titans safety KENDELL BROOKS (30), defensive tackle JEFFERY SIMMONS (98) and defensive tackle T VONDRE SWEAT (93) during an NFL, American Football Herr...
News

Mega-Trade: Titans und Jets tauschen Spieler

  • 02.03.2026
  • 16:01 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 02.03.2026
  • 15:26 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Scouting Combine Mar 1, 2026; Indianapolis, IN, USA; The NFL Scouting Combine logo on the field at Lucas Oil Stadium. Indianapolis Lucas Oil Stadium Indiana Unite...
News

NFL Combine: College-Talent blamiert sich mit Aussage

  • 02.03.2026
  • 13:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets-Head Coach Aaron Glenn Introductory press conference, PK, Pressekonferenz Jan 27, 2025; Florham Park, NJ, USA; New York Jets general manager Darren ...
News

Blockbuster-Trade? Jets wollen #1-Pick der Raiders

  • 02.03.2026
  • 12:04 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Feb 27, 2026; Indianapolis, IN, USA; Michigan tight end Marlin Klein (TE14) during the NFL Scouting Combine at Lucas Oil Stadium. Indianapolis Lucas Oil S...
News

Starker Combine: Deutscher Tight End empfiehlt sich für Draft

  • 02.03.2026
  • 10:06 Uhr
Tom Brady before the Serie A soccer match between Milan and Como at the San Siro Stadium in Milan, Italy - February, 18 2026. - Soccer PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xFabioxFerrari LaPre...
News

Trauriger Grund: Flag-Football-Turnier mit Brady vor Absage

  • 02.03.2026
  • 09:41 Uhr