Die Carolina Panthers haben offenbar einen begehrten Quarterback in ihren Reihen. Die Franchise soll gleich mehrere Trade-Anfragen erhalten haben. Doch die Rede ist nicht von Starter Bryce Young.

Er ist es. Ihn wollen sie. Der aktuell meistgefragte NFL-Quarterback auf dem Markt steht (noch) bei den Carolina Panthers unter Vertrag.

Erfahren, groß und … rothaarig?

Denn die Trade-Anfragen drehen sich tatsächlich um Andy Dalton, Backup-Quarterback der Panthers.

Der erhielt erst kürzlich von General Manager Dan Morgan die Ansage, dass er sich um den Nummer-zwei-Platz hinter Bryce Young ein Duell mit einem weiteren Quarterback liefern müsse.