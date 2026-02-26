NFL vor der free agency
NFL: Carolina Panthers bekommen mehrere Trade-Anfragen für Quarterback
- Aktualisiert: 02.03.2026
- 16:02 Uhr
Die Carolina Panthers haben offenbar einen begehrten Quarterback in ihren Reihen. Die Franchise soll gleich mehrere Trade-Anfragen erhalten haben. Doch die Rede ist nicht von Starter Bryce Young.
Er ist es. Ihn wollen sie. Der aktuell meistgefragte NFL-Quarterback auf dem Markt steht (noch) bei den Carolina Panthers unter Vertrag.
Erfahren, groß und … rothaarig?
Denn die Trade-Anfragen drehen sich tatsächlich um Andy Dalton, Backup-Quarterback der Panthers.
Der erhielt erst kürzlich von General Manager Dan Morgan die Ansage, dass er sich um den Nummer-zwei-Platz hinter Bryce Young ein Duell mit einem weiteren Quarterback liefern müsse.
Andy Dalton bekommt Konkurrenz
Dabei soll es sich entweder um einen jungen Spieler aus dem Draft oder einen Quarterback handeln, den die Franchise in der Free Agency verpflichten möchte. "Nicht nur Andy, sondern allen Spielern gegenüber versuche ich, ehrlich und transparent mit unseren Plänen umzugehen. Bei Andy ist das nicht anders", sagte Morgan zur Situation.
Wie NFL-Insider Adam Schefter nun verriet, sollen sich mehrere Teams nach Dalton erkundigt haben. Laut "The Athletic" und "PanthersWire" gelten vor allem die Minnesota Vikings und die New York Jets als sinnvolle Abnehmer im Falle eines Dalton-Trades.
Dalton zurück zu seinen Wurzeln?
Aber auch die Las Vegas Raiders und die Cincinnati Bengals werden genannt. Bei den Bengals startete Daltons Karriere 2011. Die Franchise wählte den mittlerweile 38-Jährigen in der zweiten Runde des NFL-Drafts an Position 35 aus.
Sollten die Panthers einen Trade für Dalton einfädeln können, würden sie knapp 2,2 Millionen US-Dollar an Cap Space freiräumen – mit einer Dead-Money-Summe von 3,7 Millionen US-Dollar.
