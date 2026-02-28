- Anzeige -
NFL Combine

NFL Combine: Tight End schreibt Geschichte

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 16:03 Uhr
  • ran.de

Beim NFL Combine zeigt Oregon-Tight-End Kenyon Sadiq eine besonders außergewöhnliche Leistung.

Exzellente Leistung von Kenyon Sadiq. Der Tight End aus Oregon hat den 40-Yard-Dash beim NFL Combine in 4,39 Sekunden absolviert. Seit mindestens 2003 war kein Spieler seiner Positionsgruppe schneller.

Sadiq übertraf die bisherige Bestmarke von 4,40 Sekunden, die Vernon Davis 2006 aufgestellt hatte – und die 2010 von Dorin Dickerson egalisiert worden war.

Der 1,90 Meter große und 109 Kilogramm schwere Sportler präsentierte sich aber nicht nur im Sprint exzellent. Auch beim Hoch- und Weitsprung konnte er glänzen, zeigte jeweils die zweitbeste Leistung aller teilnehmenden Tight Ends.

Sadiq und Stowers als Top-Tight-Ends

Die beiden besten Sprünge zeigte Eli Stowers von der Vanderbilt University, den Sadiq beim 40-Yard-Dash aber klar schlagen konnte, sprintete Stowers die Strecke doch "nur" in 4,51 Sekunden.

Sadiq hatte 2025 seine beste College-Saison mit 51 Catches für 560 Yards und acht Touchdowns. Er gilt neben Stowers als der Top-Tight-End der kommenden Talenteziehung.

Tom Brady als Mentor? Für Fernando Mendoza "wäre die Möglichkeit fantastisch"

