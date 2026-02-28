Beim NFL Combine zeigt Oregon-Tight-End Kenyon Sadiq eine besonders außergewöhnliche Leistung.

Exzellente Leistung von Kenyon Sadiq. Der Tight End aus Oregon hat den 40-Yard-Dash beim NFL Combine in 4,39 Sekunden absolviert. Seit mindestens 2003 war kein Spieler seiner Positionsgruppe schneller.

Sadiq übertraf die bisherige Bestmarke von 4,40 Sekunden, die Vernon Davis 2006 aufgestellt hatte – und die 2010 von Dorin Dickerson egalisiert worden war.

Der 1,90 Meter große und 109 Kilogramm schwere Sportler präsentierte sich aber nicht nur im Sprint exzellent. Auch beim Hoch- und Weitsprung konnte er glänzen, zeigte jeweils die zweitbeste Leistung aller teilnehmenden Tight Ends.