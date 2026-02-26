- Anzeige -
american football

NFL: Tennessee Titans und New York Jets tauschen Spieler

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 16:01 Uhr
  • ran

Die New York Jets und die Tennessee Titans einigen sich auf einen Trade. Ein ehemaliger Zweitrunden-Pick geht zur "Gang Green", ein Pro Bowler nach Nashville.

Mega-Trade in der NFL: Die Tennessee Titans schicken Defensive Tackle T'Vondre Sweat zu den New York Jets, im Gegenzug kommt Edge Defender Jermaine Johnson II aus dem "Big Apple" nach Nashville.

Wie das Online-Portal "The Tennessean" berichtet, handelt es sich dabei um einen reinen Spieler-Trade – es werden also keine Draft-Picks ausgetauscht. Die Unterlagen sollen bereits eingereicht worden sein, wirksam wird der Trade aber erst, wenn das neue Geschäftsjahr beginnt.

Sweat war eine Stütze der Titans-Defense. Der Zweitrunden-Pick von 2024 bestritt in den vergangenen beiden Spielzeiten 29 Spiele für die Titans, davon 28 als Starter. Dabei brachte er es auf 85 Tackles und drei Sacks.

Sweat passt offenbar nicht zu Salehs Plänen

Der 27-jährige Johnson sammelte in vier Spielzeiten in New York 13 Sacks. Er wurde 2022 in der ersten Runde gedraftet und schaffte es 2023 in den Pro Bowl.

Der Hintergrund des Trades könnte sein, dass Sweat nicht mehr perfekt in die Defense des neuen Head Coaches Robert Saleh passt. Saleh bevorzugte in der Vergangenheit 4-3-Verteidigungen ohne einen echten Nose Tackle.

