Ein großer Erfolg für Deutschland im Bereich Flag-Football: Mit der WM 2026 sichert sich Deutschland erstmals ein Turnier von derartiger Bedeutung. Das ist nun auch offiziell.

Zwei Jahre vor der Olympia-Premiere in Los Angeles findet die Flag-Football-Weltmeisterschaft 2026 in Düsseldorf und damit erstmals in Deutschland statt. Das gaben die NRW-Landeshauptstadt und der Weltverband IFAF am Donnerstag bekannt. Vom 13. bis zum 16. August 2026 kämpfen im kommenden Jahr jeweils 16 Frauen- und Männerteams um den Titel.

"Das wird eine bahnbrechende Ausgabe der Flag-Football-WM, ein Meilenstein für den Sport und für unsere globale Gemeinschaft", sagte IFAF-Präsident Pierre Trochet: "Düsseldorfs starke Verbindung zum American Football und seine leidenschaftliche Fangemeinde machen die Stadt zu einem außergewöhnlichen Austragungsort."