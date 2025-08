Und weiter: "Ich habe nur eines im Kopf: wieder Rugby zu spielen und das zu tun, was ich am besten kann. Ich kann gar nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin! Es wird bald weitere Neuigkeiten geben, aber vorerst sage ich: Bis bald, Rugby-Fans."

Der Ausflug von Louis Rees-Zammit in die Welt des American Football ist beendet. Der Wide Receiver der Jacksonville Jaguars hat bekanntgegeben, die NFL zu verlassen und zum Rugby zurückzukehren. Der Sportart, in der er bereits zuvor erfolgreich war.

Ex-Rugby-Star Louis Rees-Zammit beendet seinen Ausflug in die NFL und kehrt zu seinen Wurzeln zurück.

Rees-Zammit zurück zum Rugby

Rees-Zammit gehörte zu den besten Rugby-Spielern in Wales, ehe er sich entschied, sein Glück in der NFL zu versuchen. Über das Player Pathway Program landete er zunächst bei den Kansas City Chiefs. Für mehr als drei Einsätze in der Preseason, bei denen er nur einen Pass für drei Yards fing, reichte es allerdings nicht.

Der Sportler wurde daraufhin von den Chiefs entlassen, in der Folge unterschrieb er bei den Jacksonville Jaguars. Bereits im Juni deutete er eine Rückkehr zum Rugby an, sagte aber, dass er wahrscheinlich noch "ein bis zwei Jahre Zeit habe, um es in der NFL zu versuchen."

Nun folgte die Kehrtwende.