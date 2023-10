Gerade einmal 33 Tage - also nicht einmal fünf Wochen - nach der in Woche eins gegen die Buffalo Bills erlittenen schweren Verletzung.

Das NFL-Universum staunte nicht schlecht, wie Rodgers sich aus eigener Kraft überhaupt so lange und ohne Gehhilfe bereits wieder auf den Beinen halten konnte und so kurz nach der OP bereits keine großen motorischen Einschränkungen mehr beim Gehen hat.

"Es ist unglaublich", sagte Head Coach Robert Saleh nach der Partie. "Viele Leuten, mit denen ich gesprochen habe - ich will keine Namen nennen, aber die haben das auch schon durchgemacht - sind alle verblüfft, dass er überhaupt schon laufen kann. Dass er überhaupt die ganze Zeit an der Seitenlinie stehen kann, er ist ein Freakazoid."

Wunderheilung und Blitz-Comeback bei Aaron Rodgers?

Wie "Yahoo.com" berichtet, wurde bei Rodgers eine neuere Behandlungsmethode angewendet, die "Speed Bridge" bezeichnet wird und den Heilungsprozess deutlich beschleunigen soll.

Je nach Heilungsverlauf und Veranlagung kann die Ausfallzeit bis zur vollständigen Genesung und Rückkehr in den Wettkampfbetrieb durchaus auch neun bis zwölf Monate dauern. Weniger als sechs Monate kommen aber nur in den seltensten Fällen vor.

Trotz der schlechten Prognose und der Schwere der Verletzung hat sich der viermalige MVP in den vergangenen Wochen wiederholt geweigert, eine Rückkehr noch während der Regular Season oder zu den Playoffs auszuschließen, obwohl ein Achillessehnenrisse aus Erfahrung das Saisonaus bedeutet.

Rodgers war sein Tatendrang gegen die Eagles in jeder Sekunde anzumerken. Er verfolgte das Spiel von einem Platz an der Seitenlinie aus, wobei er ein Headset trug und die Anweisungen für die Offense mitbekam. "So ist er eben. Er sagte, er wolle an der Seitenlinie stehen", betonte Coach Saleh.