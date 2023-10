Aaron Rodgers und das Sensations-Comeback: Welche Wunder vollbringt die Speedbridge?

Anzeige Aaron Rodgers setzt bei seinen Comeback-Plänen nach seinem Achillessehnenriss offenbar auf die sogenannte Speedbridge-Technik. Was ist das und wie groß sind die Erfolgsaussichten? Das erklärt Prof. Dr. Markus Walther im Gespräch mit ran. Von Andreas Reiners Nein, eine wirkliche Überraschung ist es nicht, überhaupt nicht. Vielmehr war es klar, dass sich Aaron Rodgers bei seinen Comeback-Plänen am Ende für diesen einen Weg entscheiden würde. Konventionelle Methode oder Risiko-Technik? Für Rodgers keine Frage. Er will es wissen. Er setzt alles auf eine Karte. Der Quarterback-Superstar geht All-in, wenn man so will. Er will es mal wieder allen beweisen, es anders machen, auf seine Art. Heißt: Risiko. Und zwar volles. Ein erstes Ergebnis sah man am Sonntag, als er vor dem Spiel seiner New York Jets gegen die Philadelphia Eagles ein paar Bälle warf. Ganz locker, stehend, ohne große Belastung, aber eben auch ohne Hilfsmittel wie Krücken oder einen Spezialschuh. Früher als eigentlich üblich bei solch einer Verletzung. Medienberichten zufolge ist Rodgers nach seinem Achillessehnenriss beim ersten Saisonspiel der Jets vom angesehenen Star-Arzt Dr. Neal ElAttrache mit der Speedbridge-Technik operiert worden.

Vereinfacht gesagt ist ihm eine Art Belastungsbypass eingesetzt worden, damit die Sehne in Ruhe heilen kann. "Die Rissstelle wird mit Kunstmaterial überbrückt. Damit die Kraftübertragung der Sehne zwar funktioniert, aber die Sehne selbst an dieser Stelle nicht belastet wird", erklärt Prof. Dr. Markus Walther von der Schön Klinik München Harlaching im Gespräch mit ran. Rodgers hat betont, dass er noch in dieser Saison zurückkehren möchte, er schloss nicht aus, bei den Playoffs wieder auf dem Platz zu stehen. Falls sich seine Jets für die Postseason qualifizieren. Was angesichts einer 3-3-Bilanz und schwankenden Leistungen schwierig, aber nicht unmöglich ist. Ähnlich wie Rodgers' Comeback.

Aaron Rodgers: Speedbridge-Technik eine Wundertüte Denn eine Rückkehr im Januar würde eine Ausfallzeit von vier Monaten bedeuten. In der Regel dauert es sechs bis neun Monate, bis ein Profi-Sportler nach einem Achillessehnenriss wieder auf dem Platz steht. Die Speedbridge-Technik ist Rodgers‘ große Hoffnung, und sie ist in gewisser Weise eine Wundertüte, da es nur wenige Erfahrungswerte gibt, eine "neutrale" wissenschaftliche Bestätigung fehlt bislang. Alles kann, nichts muss also. Soll heißen: Es ist tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass Rodgers im Januar wieder spielen kann. Es gibt Einzelfälle, bei denen es funktioniert hat und der Reha-Prozess beschleunigt wurde. Es gibt aber auch Fälle, da hat es nicht geklappt, und man weiß nicht, woran das liegt.

"Es damit zu machen, hat deshalb einen gewissen experimentellen Charakter", sagt Walther, Chefarzt im Fachzentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. "Die Ärzte wären wahrscheinlich etwas defensiver gewesen, wenn er 22 wäre. Aber mit 39, wenn er neun Monate ausfällt, kommt er wahrscheinlich nie mehr zurück. Und wenn er es jetzt packt, hat er Glück gehabt und spielt vielleicht noch ein, zwei Saisons." Insofern sei Rodgers ein guter Kandidat, um die Technik auszuprobieren, so der Mediziner. Doch eine wichtige Frage lautet: Wie viel Risiko geht man für welchen möglichen Gewinn ein? Denn das "Aber" bei der Behandlung ist kein kleines.

Revolution? Oder doch keine gute Idee? "Es ist noch nicht ausdiskutiert, ob die Methode die Achillessehnen-Behandlung wirklich revolutionieren wird oder ob das jetzt eine Phase ist und wenn man mehr Langzeitergebnisse hat, feststellt, dass die ursprünglich gute Idee dann langfristig doch nicht so gut war", so Walther. Denn das Material, das als Überbrückung eingesetzt wird, ist sehr steif. Es ist in etwa so, als würde man im Bein ein Gummiband gegen ein Stahlseil austauschen. Gleichzeitig muss es eine Zugbelastung von einigen hundert Kilogramm aushalten. Zum Vergleich: Ein normaler Mensch hat eine Zugbelastung von fast 500 Kilogramm in der Achillessehne, wenn er nur Treppen steigt. Es wirken also große Kräfte auf die Sehne, erst recht bei einem 100 Kilogramm schweren Quarterback in Aktion. "Die Sehne wird nicht wieder so elastisch, wie sie es eigentlich werden muss, damit sie gut funktioniert. Man hofft immer, dass sich das Material ein bisschen auslockert. Wie stark es das wirklich tut und ob das bei jedem passiert, das weiß man einfach noch nicht", sagte Walther: "Das ist der Punkt, an dem die Wissenschaft schaut, wie sich das Ganze weiterentwickelt."

