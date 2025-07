NFL - Diese Quarterback-Talente empfiehlt Peyton Manning

Wenn Legenden ambitionierte Talente empfehlen, sollte man hinhören. Peyton Manning gab jetzt sein Urteil ab.

Peyton Manning weiß, wovon er spricht. Er ist eine Quarterback-Legende. Und wenn er nach dem Manning Camp Spielmacher explizit lobt, dann ist das für die Nachwuchsspieler ein früher Ritterschlag.

Bei der "Pat McAfee Show" nannte er nun ein paar junge Quarterbacks beim Namen. Wenig überraschend allen voran seinen Neffen Arch Manning.

"Ich freue mich, Arch spielen zu sehen", sagte Manning. "Er hat beim Camp den Ball wirklich gut geworfen. Arch hat einen Pass rausgehauen, für den ich früher einen Cutoff-Man gebraucht hätte, um den Ball überhaupt beim Receiver anzubringen."

Das ist selbstironisch, vor allem aber ist es ein bildhaftes Lob für Archs Armstärke. Denn "Cutoff-Man" ist ein Begriff aus dem Baseball. Er wird eingesetzt, um einen weiten Ball zu fangen und als eine Art Zwischenspieler effizient weiterzuwerfen.

Soll heißen: Er selbst hätte so jemanden gebraucht, um in etwa so weit zu kommen wie sein Neffe.