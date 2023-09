Ex-Quarterback Alex Smith: Tochter mit Hirntumor diagnostiziert

Ein Jahr später gab es jedoch den nächsten Schock, bei dem Smith völlig machtlos ist: Seine siebenjährige Tochter Sloane wurde bereits 2022 mit einem Hirntumor diagnostiziert. Das wurde nun in einer Geschichte der "New York Times" über die Familie Smith bekannt.

Es war eine Leidenszeit, die ihresgleichen suchte. Alex Smith verletzte sich im November 2018 schwer, sein Bein war beinahe komplett hinüber. 18 Operationen musste er über sich ergehen lassen, sein Leben stand zwischenzeitlich wegen einer bakteriellen Infektion auf dem Spiel. Er kämpfte sich zurück, in der Saison 2020 gab er sein Comeback und führte die Washington Commanders - damals Football Team - in die Playoffs. Kurz darauf beendete er seine Karriere.

Alex Smith: "Wir leben von Untersuchung zu Untersuchung"

Jede neue Untersuchung für Sloane könnte neue Erkenntnisse bringen - womöglich jedoch keine guten. "Wir leben von Untersuchung zu Untersuchung", gab er zähneknirschend zu Protokoll.

Smith allerdings kann aus seiner eigenen Erfahrung schöpfen und versucht, positiv zu bleiben. "Ich habe so viel Zeit mit hypothetischen Szenarien verbracht, was sein könnte und was mir droht", erinnert er sich. "Aber was bringt einem das? Das tut einem nicht gut."