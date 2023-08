Neben ihm, Bidwell und McDonough erhielt auch Matt Caracciolo, Vice President of Football Operations and Facilities, ein solches Gerät mit allen wichtigen Kontakten. Keim besaß demnach mehrere davon.

"So gerne wir auch die Wahrheit über die Geschehnisse preisgeben würden, die geltende Vertraulichkeitsverfügung verbietet es uns, dies zu tun", erklärten die Cardinals gegenüber "ESPN" in einer Stellungnahme.

Gut habe er sich damit nicht gefühlt, so Wilks: "Da ich im ersten Jahr Cheftrainer war, fühlte ich mich von Anfang an unwohl, weil ich so hart gearbeitet hatte, um diese Ebene und diese Gelegenheit zu erreichen und dann wurde ich mit dieser Situation konfrontiert, in der ich unethisch war."

In der Folge habe er sich am 23. Juli an McConough gewandt, der Wilks' Bedenken Bidwell mitteilen sollte. Am selben Tag habe Wilks ein Streitgespräch zwischen McConough und Bidwell am Rande des Trainingsplatzes vernommen. Bidwell sei "definitiv wütend" gewesen. Wie McDonough dem damaligen Head Coach später eröffnete, sei es in dem Gespräch um Wilks' Sorgen gegangen.

Weiterhin gab Wilks an, dass die Wegwerfhandys teilweise erst eingesammelt wurden, nachdem Keim schon wieder das Gelände betreten durfte. Die Cardinals gaben allerdings an, dass Bidwell diese sofort einkassiert habe, nachdem er davon erfuhr. Auch das Verhalten Bidwells gegenüber Wilks habe sich nach dessen Bedenkens-Äußerungen geändert, so sei der Owner "weniger kommunikativ" geworden.