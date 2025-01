Atlanta Falcons gewinnen Krimi gegen die Philadelphia Eagles

Innerhalb von 65 Sekunden führte Kirk Cousins die Falcons 70 Yards und ohne Timeouts übers Feld und zeigte einen glänzenden Game Winning Drive. Am Ende kommt Cousins auf 241 Yards und zwei Touchdowns, seine erste Top-Leistung im ATL-Trikot.

Beim 10:18 in Woche eins bei den Pittsburgh Steelers erlebten die Mannen aus Georgia jedoch eine herbe Enttäuschung. Eine Niederlage bei den starken Philadelphia Eagles hätte schon den klaren Fehlstart bedeutet.

Es war schon gehörig Druck auf dem Kessel bei den Atlanta Falcons. Als eins der am meisten verbesserten Teams der Liga - zumindest auf dem Papier - gingen sie in die neue NFL-Saison.

Motor der Falcons-Offense war wieder einmal Bijan Robinson. Der First Round Pick von 2023 hatte 122 Scrimmage Yards, überhaupt waren die Falcons mit 154 Rushing Yards eigentlich kaum zu stoppen. Drake London (54 Yards) und Darnell Mooney (88 Yards) fingen je einen Touchdown.

Eagles drehen spät auf - um dann zu kollabieren

Von den Philadelphia Eagles kam vor allem in der Offense lange zu wenig. Bis zum Start des 4. Viertels brachten Jalen Hurts und Co. nur zwei Scoring Drives zu Stande.

Dann schalteten die Gastgeber jedoch in den vierten Gang: Mit einem 17-Play-Drive über 70 Yards gingen die Eagles spät wieder in Führung, dank des altbekannten Tush Push Touchdowns von Hurts. Auch nach dem Touchdown der Gäste hatten die Eagles nochmal eine Chance, Jalen Hurts wurde jedoch von Jessie Bates intercepted.

Der Quarterback kommt am Ende auf 183 Passing Yards bei 30 Würfen, mit 85 Rushing Yards war er zudem lange leading Rusher des Teams. Am Ende löste ihn Saquon Barkley ab, der 95 Rushing Yards (21 Receiving Yards) sowie eine Two Point Conversion holte.

In Abwesenheit des verletzten A.J. Brown nahm DeVonta Smith seinen Platz nahtlos ein, er sammelte 76 Yards und einen Touchdown, wurde jedoch beim letzten Play der Eagles meilenweit überworfen.

Für die Falcons werden die Aufgaben nicht einfacher: Im Top-Spiel des kommenden Spieltags geht es gegen die Kansas City Chiefs, die Philadelphia Eagles bekommen es mit den starken New Orleans Saints zu tun.