Shedeur Sanders: Cleveland Browns schützen Rookie vor Druck und Rampenlicht Mit dem 23-Jährigen Under Center direkt zum Start hätte sich Cleveland quasi selbst das Fadenkreuz auf die Brust gesetzt. Die Erwartungen an die Nachwuchshoffnung mit dem prominenten Nachnamen wären über Nacht gewaltig. Und damit unmittelbar auch verbunden der Leistungsdruck. Fehler oder Anlaufschwierigkeiten würden medial und auf Social Media binnen kürzester Zeit für Unruhe und Diskussionen sorgen. Sanders jetzt bereits zum Starter zu machen und ihn direkt ins Rampenlicht der besten Football-Liga zu stellen, wäre äußerst fahrlässig von den Browns. Nach seinem Sturz im Draft vom als potenziellen Erstrunden-Pick gehandelten Juwel bis in die fünfte Runde ist man gut beraten, den Spieler zunächst in Ruhe sich an das ungewohnte Klima und Niveau in der Liga zu gewöhnen.

Head Coach Kevin Stefanski und sein Team schützen den Spieler durch ihre Vernunftentscheidung und gewährleisten, dass Sanders Schritt für Schritt an die Starter-Rolle herangeführt werden kann. Ob er dann je nach Saisonverlauf während der Regular Season womöglich als Starter übernehmen sollte, oder seine gesamte Rookie-Spielzeit zum Lernen in der zweiten Reihe verwendet wird, kann man aktuell nur mit einem Blick in die Glaskugel beantworten. Die Browns halten durch den klugen Schachzug so oder so aber das Heft des Handelns fest in den eigenen Händen und könnte jederzeit auf entsprechende Eventualitäten reagieren, denn zusätzliche Zeit zur Akklimatisierung kann Sanders nur zu Gute kommen.

Cleveland Browns: An Joe Flacco als Starting-QB führt noch kein Weg vorbei Rein sportlich macht die Entscheidung für Flacco fast noch mehr Sinn. Der 40-Jährige geht in seine 18. NFL-Saison und bringt die nötige Erfahrung und Führungsstärke mit, um das Team souverän in die Saison 2025 zu führen. Insgesamt bestritt der Super Bowl Champion und -MVP 2012 mit den Baltimore Ravens bis dato 196 Spiele in der Regular Season in seiner illustren Karriere - viel mehr Erfahrungen geht kaum. Flacco ist auch kein unbeschriebenes Blatt als Starter in Cleveland. Er stand vor seinem Engagement in der Vorsaison bei den Indianapolis Colts bereits zuvor an der Spitze der Browns-Offense, als er 2023 ab Woche 13 fünf Spiele in Folge bestritt. In dieser Zeit erzielten die Browns mit ihm als Starting Quarterback eine Bilanz von 4:1.

