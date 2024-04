Anzeige

Der frühere NFL-Profi Terrell Suggs ist verhaftet worden. Grund ist ein Vorfall, der sich bereits vor einem Monat ereignet hat.

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Terrell Suggs ist wegen Bedrohung und ungebührlichen Verhaltens mit Waffen verhaftet worden. Wie aus offiziellen Gerichtsakten hervorgeht, über die das Portal "TMZ" berichtet, ist die Festnahme die Folge eines Disputs, der bereits einen Monat zurückliegt.

Demnach ereignete sich am 10. März in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona eine Auseinandersetzung mit einer anderen Person, in deren Folge Suggs Beleidigungen ausgesprochen und den weiteren Beteiligten mit einer Waffe bedroht haben soll.

Konkret soll sich das Geschehen an einem Restaurant der Kette "Starbucks" zugetragen haben. Suggs sei demnach mit seinem Auto zunächst am vorgesehenen Bestellschalter vorbeigefahren, beim Zurücksetzen des Autos rammte er ein anderes Fahrzeug.

Auch wenn kein Schaden an den Autos entstanden sei, kam es den Akten zufolge zunächst zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Fahrern. Dieses beruhigte sich scheinbar, nachdem beide ihre Bestellungen aufgegeben haben, soll Suggs den anderen Mann aber umgestoßen haben, was zu einem weiteren Streit führte.

Als Reaktion auf eine angebliche Beschimpfung des Mannes soll Suggs ihn zunächst zu einem Kampf herausgefordert haben, anschließend soll er ihn mit den Worten "p***y ass cracker" beleidigt haben, eher er drohte: "Ich werde deinen hässlichen Arsch umbringen." Anschließend soll er eine schwarze Pistole aus dem Fenster gezeigt haben.