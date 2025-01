"Es ist unmöglich, angemessen auszudrücken, was ich fühle. Ich bin absolut erschüttert über das, was am Sonntag passiert ist. Ich bin am Boden zerstört für meine Teamkollegen, meine Trainer und die Fans der Ravens. Ich setze alles daran, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen, weil ich mein Team und das Footballspiel liebe", schreibt er.

Gleichzeitig gab sich Andrews kämpferisch für die Zukunft: "Selbst wenn der Moment am dunkelsten erscheint (...), gibt es noch viel Licht in dieser Welt. Ich werde jetzt meinen Teil dazu beitragen, um wieder aufzustehen."