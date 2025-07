NFL: Mike Williams von den Los Angeles Chargers beendet überraschend seine Karriere

Der Passempfänger hatte während der bisherigen Offseason nicht zusammen mit dem Rest des Teams trainiert, weil er eine nicht näher bekannte Verletzung auskuriert habe. Die Chargers hatten ihn vor dem Trainingscamp auf die PUP-Liste (Physically Unable to Perform) gesetzt.

2017 wurde er beim Draft an siebter Stelle in der ersten Runde von den Chargers ausgewählt, verbrachte zunächst sieben Jahre bei dem Team und wurde zur Anspielstation Nummer von Quarterback Justin Herbert.

Was den Receiver genau zum Rücktritt bewegt hat, wurde zunächst nicht bekannt.

Doch General Manager Joe Hortiz hatte noch am Mittwoch erklärt, er erwarte, dass Williams eher früher als später das Teamtraining wieder aufnehmen könne.

Williams spielte sich in die Geschichtsbücher der Chargers

In den vier Spielzeiten und insgesamt 44 Partien, in denen sie zusammen spielten, fing Williams 187 Pässe von Herbert für 2.797 Yards. Insgesamt steht er in der ewigen Chargers-Rangliste auf Platz zehn bei den Receiving Yards (4.806 Yards) sowie auf Platz 13 bei gefangen Pässen (309) und Touchdowns (31).

Vor der vergangenen Spielzeit war er von den Chargers entlassen worden, woraufhin er zunächst zu den New York Jets und anschließend zu den Pittsburgh Steelers wechselte.

Ohne ihn werden die Chargers verstärkt auf die Receiver Quentin Johnston, Tre Harris und KeAndre Lambert-Smith setzen.