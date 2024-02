Anzeige

Auf einem Flug wird Ravens-Star Mark Andrews zum Lebensretter. Der Tight End bleibt dabei aber bescheiden.

Bärenstarke Aktion von Mark Andrews! Der Tight End der Baltimore Ravens wurde am Donnerstag zum Lebensretter. Auf "X" postete der User Andrew Springs eine Reihe von Beiträgen, die von Andrews' Heldentat auf einem Flug von Baltimore nach Phoenix berichten.

Demnach kam es im Flugzeug zu einem medizinischen Notfall bei einer Passsagierin. "Der Arzt und die Krankenschwester, die sich um sie kümmerten, konnten keinen starken Puls feststellen, ihr Blutdruck war extrem niedrig, und sie brauchte Sauerstoff zum Atmen. Es war wirklich beängstigend", berichtete Springs.

"Ein Mann auf dem Gangplatz meldete sich: 'Könnte es ihr Blutzucker sein? Ich habe ein Diabetiker-Testkit.' Es war Ravens-Tight-End Mark Andrews. Andrews wies die medizinischen Fachkräfte (gleichberechtigte Helden in dieser Geschichte) in sein Testkit ein. Schließlich stabilisierte sich ihre Herzfrequenz.“

Und weiter: "Kurz nach der Landung trafen Sanitäter ein. Andrews stieg leise aus. Keine Fanfare. Wie schon in seiner gesamten Laufbahn ist er in einem entscheidenden Moment eingesprungen, als die Menschen ihn am meisten brauchten. Zu sehen, wie wildfremde Menschen in Aktion treten, um jemandem das Leben zu retten, ist wirklich erstaunlich", so Springs weiter.