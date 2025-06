Eine Aussage, die beim Blick auf die jüngere Vergangenheit der Franchise aus dem Big Apple mehr als nur glaubhaft ist. Seit Jahren sind die Giants von großen Erfolgen weit entfernt, mit der schlechtesten Bilanz aller NFC-Teams wurden die Playoffs in der zurückliegenden Saison deutlich verpasst.

"Ja, ich erwarte, hier der Starter zu sein und fühle mich bereit. Ich glaube, dieses Team hat nach jemandem gesucht, der es in jeder Hinsicht anführt", verkündete er vor US-Journalisten.

Ob er sich die Situation bei seinem neuen Arbeitgeber so vorgestellt hat? Ende März 2025 öffnete Russell Wilson ein neues Kapitel seiner langen NFL -Karriere. Der Spielmacher unterzeichnete einen Vertrag bei den New York Giants und machte bei seiner Vorstellung deutlich, welche Ambitionen er bei "Big Blue" hegt.

Russell Wilson will bei den New York Giants neu durchstarten. Der Quarterback hat aber bereits die Konkurrenz im Nacken.

Das Wichtigste in Kürze

Inzwischen haben die Verantwortlichen auf der wichtigsten Position einen Neustart gewagt – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Nach Wilson wurde in Gardner Minshew ein weiterer Routinier verpflichtet, im Draft investierte das Team dann noch einmal in die wichtigste Position auf dem Rasen.

Gleich in der ersten Runde wählten die Giants an Position 25 Jaxson Dart, Signal Caller der Ole Miss Rebels. Ein Spieler, der laut "nfl.com" das "Potenzial" hat, Wilson den Platz als Starter direkt in seiner Rookie-Saison streitig zu machen. Für ihn hatte das Team sogar aus der zweiten Runde nach oben getradet.