Im Gespräch kamen Henry und Patrick dann auf das Sweatshirt des Moderators zu sprechen, welches er von Sandler erhalten hatte. Für den NFL-Star das Stichwort: "Können Sie mir einen Gefallen tun? Wenn Sie ihn jemals wiedersehen, sagen Sie ihm, dass ich ein großer Fan bin und ihn gerne einmal treffen würde", so der Sportler.

Der Hintergrund: Vor wenigen Tagen war Henry in "The Dan Patrick Show" zu Gast, um über seinen neuen Vertrag zu sprechen. Der 31-Jährige unterzeichnete bei den Ravens einen Kontrakt über zwei Jahre und 30 Millionen Dollar.

Gemeint ist aber nicht ein etwaiger Super-Bowl-Sieg, sondern ein Auftritt in einem Film von US-Schauspieler und -Produzent Adam Sandler.

Im September beginnt die neue NFL -Saison. Besonders motiviert dürfte dabei Derrick Henry zu Werke gehen. Der Running Back der Baltimore Ravens hat in diesem Jahr nämlich einen ganz besonderen Anreiz für exzellente Leistungen.

Das Wichtigste in Kürze

Patrick versprach in der Folge, Henry eine Rolle in einem Film von Adam Sandler zu verschaffen, sollte er in der kommenden Saison mehr als 2.000 Rushing Yards erlaufen.