Buffalo Bills: Damar Hamlin ist zurück - Training ohne Einschränkungen

Anzeige

Schöne Nachrichten von den Buffalo Bills: Damar Hamlin hat am Montag mit Pads trainiert. Für ihn ist die Rückkehr sehr emotional.

Sieben Monate nach seinem Herzstillstand ist Footballprofi Damar Hamlin zurück auf dem Feld. Der 25-Jährige von den Buffalo Bills aus der Profiliga NFL nahm am Montag ohne Einschränkungen wieder am Training teil, die Bills trainierten erstmals im Camp mit Pads.

Bereits am 7. Juni fing Hamlin mit Team-Einheiten an, damals gab es aber noch keinen Kontakt auf dem Spielfeld, noch keine Tackles. Es ist also der nächste Schritt für Hamlin, der das Ganze emotional aufnimmt.

"Im Football kann man nicht zögerlich auf das Feld gehen", sagte Hamlin am Montag zu Reportern. "Damit bringt man sich nur noch mehr in Gefahr. Ich habe die Entscheidung getroffen, zu spielen. Ich verarbeite tausend Emotionen. Ich habe keine Angst zu sagen, dass es mir durch den Kopf geht, hier und da ein bisschen Angst zu haben. Meine Stärke ist in meinem Glauben verwurzelt, und mein Glaube ist stärker als jede Angst."