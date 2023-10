Diese Umstände beschäftigen auch Head Coach Matt LaFleur, wie er in "The Rich Eisen Show" mitteilte. "Ich bin sehr besorgt, denn das ist jetzt das dritte Jahr. Offensichtlich bin ich sehr besorgt. Als er in der ersten Woche gegen Chicago spielte, spielte er auf einem Top-Niveau, obwohl er nicht viel trainiert hatte", findet der 43-Jährige auch lobende Worte.

Konnte der Left Tackle in Woche 1 gegen Chicago noch auflaufen, hatte er im Anschluss wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. Seit dem 38:20-Sieg über die Bears bestritt Bakhtiari keine Partie mehr, in der vergangenen Woche setzen ihn die Green Bay Packers schließlich auf die Injured Reserve List.

Green Bay Packers: LaFleur findet warme Worte für verletzten Bakhtiari

Und weiter: "Das spricht einfach für die Art von Spieler, die er ist. Er weiß, wie er seinen Körper und seinen Geist mental darauf vorbereitet, auf hohem Niveau zu spielen. Jedes Mal, wenn man einen Pro Bowler wie ihn nicht in der Aufstellung hat, ist das ein Grund zur Sorge."

Ob Bakthiari in dieser Saison nochmal zum Einsatz kommt, wird sich erst noch zeigen. Was aber fix ist: Sowohl im Monday Night Game gegen die Las Vegas Raiders (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) als auch zwölf Tage später gegen die Denver Broncos (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) wird er fehlen. Und wahrscheinlich sogar noch länger.