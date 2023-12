Buffalo Bills gegen Los Angeles Chargers: TV-Novum in den USA

Anzeige

Die Begegnung zwischen den Buffalo Bills und den Los Angeles Chargers wird in den USA für ein TV-Novum sorgen.

Im AFC-Duell zwischen den Buffalo Bills und den Los Angeles Chargers wird zum ersten Mal im US-Fernsehen ein viertes Viertel ohne Werbeunterbrechungen übertragen werden.

Das gaben die NFL und der TV-Sender "NBC" bekannt.

Anstelle der Werbungen will der Sender zwei 140 Sekunden lange Blöcke senden. Im ersten soll das Moderatorenteam um Mike Tirico, Cris Collinsworth und Melissa Stark auf Themen des Spiels eingehen, im zweiten wird an das "Football Night in America"-Studioteam übergeben, das auf die weiteren Partien 16. Spieltags "heißmachen" soll.

Rob Hyland, der koordinierende Produzent von "Sunday Night Football" auf "NBC" erklärte, dass es etwaige Pläne schon seit Juni dieses Jahres gegeben habe, und freute sich über die neuen Möglichkeiten: "Die begrenzten Unterbrechungen sind für mich als jemand, der die Geschichte des Spiels erzählen und die Zeit dafür haben will, sehr aufregend."