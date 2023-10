Buffalo Bills: Koffein und Ruhe gegen den Reise-Stress in London

Anzeige

Die Buffalo Bills gehen aus sportlicher Sicht als klarer Favorit in die Partie gegen die Jacksonville Jaguars in London. Trotzdem haben sie in der Vorbereitung auf das Spiel mit einer Hürde zu kämpfen. Dabei greifen Josh Allen und Co. zu teilweise ungewöhnlichen Methoden.

Aus London berichtet: Sebastian Kratzer

Trotz des üblichen Abfeuerns der klassischen Phrasen, wie dankbar er doch sei, in London spielen zu dürfen, wirkte Bills-Head-Coach Sean McDermott nur bedingt glücklich, als er am Freitag am Trainingsgelände in Watford vor die Reporter trat. Anschließend legte der 49-Jährige dar, warum er dem Team für die Trainingseinheit am Freitag nur ein Anschwitzen zumutete.

"Normalerweise hätten wir heute ein Full-Speed-Training gehabt. Der Schlafmangel zwingt uns allerdings zu dieser Maßnahme. Wir müssen hier auch an die mentale Gesundheit denken", erklärte McDermott.

Die Bills hielten die ersten beiden Trainingseinheiten der Woche Mittwoch und Donnerstag noch in Buffalo ab, ehe sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Reise nach London antraten. Vom Flughafen ging es direkt zum Trainingsplatz - alles andere als eine ideale Vorbereitung auf den Kracher am Sonntag.